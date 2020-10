'Mascherina se con non conviventi' Anteprima Affari: il decreto Covid (Di martedì 6 ottobre 2020) Lo stato di emergenza verrà prorogato fino al 31 gennaio 2021. E' quanto prevede la bozza del decreto legge che darà la possibilità al governo di varare il nuovo Dpcm e che Affaritaliani.it pubblica in Anteprima in versione integrale. La... Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 6 ottobre 2020) Lo stato di emergenza verrà prorogato fino al 31 gennaio 2021. E' quanto prevede la bozza dellegge che darà la possibilità al governo di varare il nuovo Dpcm e chetaliani.it pubblica inin versione integrale. La... Segui sutaliani.it

borghi_claudio : ...martedì questo nulla doveva essere presentato in pompa magna in aula, peccato però che causa #Lorenzin positiva… - La7tv : #ottoemezzo Massimo Giannini (La Stampa): 'Ero stato male sabato con tosse e dolore al torace. Ieri mattina ho scop… - mante : Oggi è San Petronio, in centro a Bologna ci sono molte migliaia di persone tutte con la mascherina. Uno spettacolo di civismo incredibile - Plumbeer89 : RT @dbric511: Quelli che si lamentano perché la mascherina all’aperto “mi dà fastidio :(” sono gli stessi che poi a gennaio con -4º hanno i… - AnnaMaria343 : RT @Diana01101922: Conte rilascia un’intervista celebrativa, agiografica, ammiccante, per le vie di Roma, tra la gente. Tutti con la masche… -