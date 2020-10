Mascherina obbligatoria ovunque, Bassetti: “È sbagliato” (Di martedì 6 ottobre 2020) Mascherina obbligatoria ovunque, l’infettivologo Bassetti boccia una misura unica in tutta Italia: “È sbagliato, stesso errore del lockdown” “Rendere la Mascherina obbligatoria in tutta Italia, all’aperto, senza alcuna distinzione tra le aree geografiche a più alta e più bassa circolazione endemica è sbagliato”. Lo scrive su Facebook il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale… L'articolo Mascherina obbligatoria ovunque, Bassetti: “È sbagliato” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 6 ottobre 2020), l’infettivologoboccia una misura unica in tutta Italia: “È sbagliato, stesso errore del lockdown” “Rendere lain tutta Italia, all’aperto, senza alcuna distinzione tra le aree geografiche a più alta e più bassa circolazione endemica è sbagliato”. Lo scrive su Facebook il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale… L'articolo: “È sbagliato” Corriere Nazionale.

GiovanniToti : In #Liguria c’è l’obbligo di mascherina anche nei luoghi all’aperto solo dove abbiamo ritenuto opportuno. Metterla… - GiovanniToti : Invece di mettere la mascherina obbligatoria ovunque nel Paese, aumentiamo i controlli nei luoghi in cui dobbiamo i… - ValeNappi : Sono l'unica di sinistra contro la #mascherina obbligatoria? - Clarembaldo : RT @GiovanniToti: Invece di mettere la mascherina obbligatoria ovunque nel Paese, aumentiamo i controlli nei luoghi in cui dobbiamo indossa… - Enki2270 : RT @Michele_Arnese: Mascherina anche all'aperto. Ok. Ma perché non era obbligatoria all'aperto anche a marzo, aprile, maggio...? -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherina obbligatoria Mascherina all'aperto, dove non è obbligatoria: moto, bici, auto, giardino e orto Il Messaggero Coronavirus: Oms raccomanda mascherine 'in spazi pubblici dove non c'è distanza'

Milano, 6 ott. (Adnkronos Salute) - Il ministro della Salute Roberto Speranza lo ha comunicato al Parlamento: "Nel Dpcm che ci accingiamo ad adottare valutiamo l'estensione dell'obbligo delle ...

Nuovo Dpcm Coronavirus, cosa ha detto il ministro della Salute Speranza

Speranza sul nuovo dpcm: "Mascherine obbligatorie ovunque, l'emergenza non è finita serve prudenza" "La tendenza di crescita riguarda tutti i Paesi europei e anche il nostro Paese: l'Italia sta ...

