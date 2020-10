Martina Nasoni: «Mi hanno detto no ad Amici, ma non ero pronta. Irama? Spero legga il mio libro» | ESCLUSIVA (Di martedì 6 ottobre 2020) Martina Nasoni, a chi ha dedicato questo libro? «Alla mia futura figlia. Purtroppo se sarà una femminuccia, le tramanderò la mia stessa patologia “cardiomiopatia ipertrofica”. Leggendo il libro, da grande, capirà che non sarà stato un errore. Io sono come il cuore, un sistema autonomo che sfreccia veloce, incurante della paura di correre e di reagire, anche quando tutto fa male, perché la forza viene da sé, la forza la trovi dentro. Il cuore non si arrende, non cessa di sperare e non cessa di rincorrere l’amore. E nemmeno io…». LEGGI ANCHE > Un progetto segreto per Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello Nip La storia di Martina Nasoni raccontata nel suo ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 6 ottobre 2020), a chi ha dedicato questo? «Alla mia futura figlia. Purtroppo se sarà una femminuccia, le tramanderò la mia stessa patologia “cardiomiopatia ipertrofica”. Leggendo il, da grande, capirà che non sarà stato un errore. Io sono come il cuore, un sistema autonomo che sfreccia veloce, incurante della paura di correre e di reagire, anche quando tutto fa male, perché la forza viene da sé, la forza la trovi dentro. Il cuore non si arrende, non cessa di sperare e non cessa di rincorrere l’amore. E nemmeno io…». LEGGI ANCHE > Un progetto segreto per, vincitrice del Grande Fratello Nip La storia diraccontata nel suo ...

