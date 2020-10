Mario Biondo, l’ex moglie Raquel Sanchez Silva oggi: età, altezza, peso, nuovo compagno, figli (Di martedì 6 ottobre 2020) Il 30 maggio 2013 Mario Biondo è stato trovato morto nella sua abitazione di Madrid, impiccato con un foulard. Il controverso caso, inizialmente, era stato archiviato come suicidio. Poi sono arrivati i sospetti della madre del cameraman palermitano nei confronti della moglie di quest’ultimo: Rachel Sanchez Silva. La nota conduttrice spagnola ha denunciato la famiglia del defunto marito per diffamazione, dando inizio ad un caos giudiziario senza fine. La famosa figura televisiva e Mario Biondo si erano sposati a Taormina nel 2012. Insieme formavano una bella coppia, accumunata dalle stesse passioni legate all’ambito lavorativo. L’operatore televisivo si era trasferito in Spagna a seguito delle nozze. Lì aveva intrapreso una carriera ... Leggi su tuttivip (Di martedì 6 ottobre 2020) Il 30 maggio 2013è stato trovato morto nella sua abitazione di Madrid, impiccato con un foulard. Il controverso caso, inizialmente, era stato archiviato come suicidio. Poi sono arrivati i sospetti della madre del cameraman palermitano nei confronti delladi quest’ultimo: Rachel. La nota conduttrice spagnola ha denunciato la famiglia del defunto marito per diffamazione, dando inizio ad un caos giudiziario senza fine. La famosa figura televisiva esi erano sposati a Taormina nel 2012. Insieme formavano una bella coppia, accumunata dalle stesse passioni legate all’ambito lavorativo. L’operatore televisivo si era trasferito in Spagna a seguito delle nozze. Lì aveva intrapreso una carriera ...

