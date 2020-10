Mare fuori, anticipazioni trama terza puntata: la vendetta di Filippo (Di martedì 6 ottobre 2020) Mercoledì 7 ottobre alle 21.20 Rai 2 trasmette la terza puntata di Mare fuori, una coproduzione Rai Fiction e Picomedia, prodotta da Roberto Sessa con la regia di Carmine Elia. La serie racconta in 12 episodi le storie di un gruppo di ragazzi reclusi nell’Istituto di Pena Minorile tra minacce, amori, fughe, esami di scuola, partite di pallone, risse, cadute all’inferno e inaspettate resurrezioni. Mare fuori, trama e cast L’IPM di Napoli ospita i ragazzi che sbagliano. C’è chi sbaglia senza volerlo, chi sbaglia con premeditazione e chi pensa che lo sbaglio sia farsi arrestare e non quello di commettere il crimine. Quando si è adolescenti, il confine tra bene e male è spesso labile, un sottile filo su ... Leggi su tvzap.kataweb (Di martedì 6 ottobre 2020) Mercoledì 7 ottobre alle 21.20 Rai 2 trasmette ladi, una coproduzione Rai Fiction e Picomedia, prodotta da Roberto Sessa con la regia di Carmine Elia. La serie racconta in 12 episodi le storie di un gruppo di ragazzi reclusi nell’Istituto di Pena Minorile tra minacce, amori, fughe, esami di scuola, partite di pallone, risse, cadute all’inferno e inaspettate resurrezioni.e cast L’IPM di Napoli ospita i ragazzi che sbagliano. C’è chi sbaglia senza volerlo, chi sbaglia con premeditazione e chi pensa che lo sbaglio sia farsi arrestare e non quello di commettere il crimine. Quando si è adolescenti, il confine tra bene e male è spesso labile, un sottile filo su ...

Ultime Notizie dalla rete : Mare fuori "Mare fuori", storie di ragazzi che sbagliano RAI - Radiotelevisione Italiana Mare fuori, anticipazioni terza puntata: Filippo medita vendetta

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi di Mare Fuori, che vedranno protagonistai in particolare Filippo.

