Marcia della Liberazione a Roma, negazionisti, sovranisti e vip in piazza: ecco chi ci sarà (Di martedì 6 ottobre 2020) Il prossimo 10 ottobre si terrà a Roma la "Marcia della Liberazione", una manifestazione contro il governo e contro l'Europa: chi parteciperà? Sabato 10 ottobre per le strade di Roma ci saranno i manifestanti che aderiscono ai principi della 'Marcia della Liberazione'. L'obbiettivo è quello di chiedere la fine del neoliberismo, ma anche quello di … L'articolo Marcia della Liberazione a Roma, negazionisti, sovranisti e vip in piazza: ecco chi ci sarà NewNotizie.it.

repubblica : A Roma la 'Marcia della Liberazione'. Montesano: 'Se non basta, ci vorrà un po' di disobbedienza civile' - AndreaRomano9 : E anche a #Cascina, un tempo simbolo della #Lega vincente e patria della #Ceccardi, vince il candidato del centrosi… - repubblica : A Roma la 'Marcia della Liberazione'. Montesano: 'Se non basta, ci vorrà un po' di disobbedienza civile' [di VALERI… - SiculoDiodoro : RT @LaPrimaManina: La 'Marcia della Liberazione' a Roma in piazza San Giovanni sabato 10 ottobre #Montesano è tra i sostenitori dell'inizi… - SergioSangio : Martedì prevede ancora 1h di rulli più 30’ minuti di circuito total body della mia amica Argentina Marcia Coronado… -