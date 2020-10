Mancini replica a Speranza: “Per gli italiani lo sport è un diritto, come la scuola” (Di martedì 6 ottobre 2020) La conferenza stampa di Mancini alla vigilia di Italia-Moldavia: “Prima di parlare bisogna pensare”. FIRENZE – Conferenza stampa di vigilia per Roberto Mancini che ha presentato l’amichevole tra l’Italia e Moldavia, partita in programma mercoledì 7 ottobre 2020 alle ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Italia-Moldavia, la conferenza stampa di Roberto Mancini Nella conferenza stampa il commissario tecnico ha replicato alle parole di Speranza che ha detto che ci sono altre priorità rispetto al calcio: “Io non so se può fare male o meno – le parole di Mancini riportate da tuttomercatoweb.com – ogni tanto, però, bisogna pensare quando si parla. La scuola e lo sport sono un ... Leggi su newsmondo (Di martedì 6 ottobre 2020) La conferenza stampa dialla vigilia di Italia-Moldavia: “Prima di parlare bisogna pensare”. FIRENZE – Conferenza stampa di vigilia per Robertoche ha presentato l’amichevole tra l’Italia e Moldavia, partita in programma mercoledì 7 ottobre 2020 alle ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Italia-Moldavia, la conferenza stampa di RobertoNella conferenza stampa il commissario tecnico hato alle parole diche ha detto che ci sono altre priorità rispetto al calcio: “Io non so se può fare male o meno – le parole diriportate da tuttomercatoweb.com – ogni tanto, però, bisogna pensare quando si parla. La scuola e losono un ...

