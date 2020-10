Manchester United | in caso di esonero di Solskjaer è pronto Pochettino

Leggi su calcionews24

(Di martedì 6 ottobre 2020) Mauriciopotrebbe diventare il nuovo allenatore del: contatti con l’argentino indidiDopo l’umiliazione subita contro il Tottenham, ilstarebbe pensando seriamente di cambiare il proprio allenatore. Il futuro di Ole Gunnarè appeso a un filo. Secondo il Sun sulla panchina dei Red Devils potrebbe arrivare proprio l’ex tecnico degli Spurs Mauricio. Sono già iniziati i contatti, ma per il momento l’allenatore norvegese non verrà sostituito. L’argentino, però, è in attesa di una chiamata. Leggi su Calcionews24.com