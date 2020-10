Manca il numero legale, salta il voto delle risoluzioni sulle comunicazioni di Speranza sulla proroga dello stato di emergenza (Di martedì 6 ottobre 2020) Manca il numero legale, salta la votazione della risoluzione presentata dalla maggioranza sulle comunicazioni del ministro Speranza. Manca il numero legale alla Camera, salta il voto delle risoluzioni sulle comunicazioni del Ministro della Salute Roberto Speranza. Ha dell’incredibile quanto accaduto alla Camera nel giorno del passaggio in Parlamento del Ministro Roberto Speranza, che ha fatto il punto sull’emergenza coronavirus in Italia, sulla necessità di prorogare lo stato di ... Leggi su newsmondo (Di martedì 6 ottobre 2020)illa votazione della risoluzione presentata dalla maggioranzadel ministroilalla Camera,ildel Ministro della Salute Roberto. Ha dell’incredibile quanto accaduto alla Camera nel giorno del passaggio in Parlamento del Ministro Roberto, che ha fatto il punto sull’coronavirus in Italia,necessità dire lodi ...

matteosalvinimi : Alla Camera manca il numero legale la SECONDA volta: imbarazzanti! E questi sarebbero la 'maggioranza'... - LegaSalvini : La 'maggioranza' in aula non riesce nemmeno ad avere il numero legale. Che buffoni! +++COVID, MANCA NUMERO LEGALE.… - LegaSalvini : +++++ FLASH! PER LA SECONDA VOLTA MANCA IL NUMERO LEGALE. PD E 5 STELLE ALLO SBANDO. SEDUTA RINVIATA A DOMANI +++++ - AlexReDiRoma1 : RT @agambella: Manca il numero legale alla Camera sulla proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio. Al momento la proroga non passa. - PalazzoAntonio : Il colmo... Covid, manca numero legale alla Camera: voto rinviato -