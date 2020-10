Mamma maltratta i figli piccoli: condanna ridotta perché lasciata dal marito (Di martedì 6 ottobre 2020) Una Mamma colpevole di reiterate violenze ai danni dei figli piccoli ha ricevuto una condanna minima per via dello stato mentale gravato dalla separazione con il marito. Nel corso del 2014 una Mamma di Pescara è stata accusata di violenze domestiche ai danni di minori. I minori in questione erano i suoi 4 figli, tre … L'articolo Mamma maltratta i figli piccoli: condanna ridotta perché lasciata dal marito è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 6 ottobre 2020) Unacolpevole di reiterate violenze ai danni deiha ricevuto unaminima per via dello stato mentale gravato dalla separazione con il. Nel corso del 2014 unadi Pescara è stata accusata di violenze domestiche ai danni di minori. I minori in questione erano i suoi 4, tre … L'articoloperchédalè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Una mamma colpevole di reiterate violenze ai danni dei figli piccoli ha ricevuto una condanna minima per via dello stato mentale gravato dalla separazione con il marito. Nel corso del 2014 una mamma ...

Uccide il patrigno con un cacciavite: “Picchiava me e la mamma da anni”

Litiga con il patrigno, accusato di aver maltrattato lui e la madre, e lo uccide con un cacciavite: è quanto ha fatto un ragazzo di 31 anni di Ardea.

Litiga con il patrigno, accusato di aver maltrattato lui e la madre, e lo uccide con un cacciavite: è quanto ha fatto un ragazzo di 31 anni di Ardea.