Maltempo Piemonte, da domani riaprono le scuole a Limone: "Primo importante segnale di ritorno alla normalità"

domani riaprono le scuole a Limone Piemonte (Cuneo), localita' alpina devastata dall'alluvione di venerdi' notte. Tornano sui banchi i bambini della scuola dell'Infanzia e delle Medie con servizio di scuolabus per Vernante, Comune poco piu' a valle. Riapriranno giovedi' 8 ottobre la scuola Primaria e la sezione Limonese del Liceo delle Scienze Umane a indirizzo sportivo. Anche in questo caso il servizio di navetta sara' disponibile nelle consuete modalita' e orari. "La riapertura delle scuole e' il primo importante segnale di ritorno alla normalita' e abbiamo lavorato con grande impegno per cercare di garantire ai giovani di poter ...

Roma, 06 ott 18:49 - (Agenzia Nova) - In seguito al maltempo che ha colpito il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta provocando ingenti danni ai cittadini e alle attività commerciali e ...

MALTEMPO IN CANAVESE - Danni per oltre 4 milioni e mezzo di euro provocati dalla pioggia nel nostro territorio - FOTO e VIDEO

CANAVESE - Sono oltre 360 gli interventi urgenti che il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha presentato oggi a Roma al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese con una prima stima ...

Roma, 06 ott 18:49 - (Agenzia Nova) - In seguito al maltempo che ha colpito il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta provocando ingenti danni ai cittadini e alle attività commerciali e ...

CANAVESE - Sono oltre 360 gli interventi urgenti che il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha presentato oggi a Roma al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese con una prima stima ...