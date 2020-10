Maltempo, allerta nel Lazio da domani per 24 ore (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA – “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni metereologiche avverse con indicazione che dal primo mattino di domani, mercoledì 7 ottobre 2020, e per le successive 9-12 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l’allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto”. Così in un comunicato la Protezione Civile del Lazio. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Maltempo, allerta nel Lazio da domani per 24 ore Editoria, Capezzone: “‘Likecrazia” cittadini e sinistra snob” Egitto, dalla necropoli di Saqqara spuntano 59 sarcofagi intatti: “È l’inizio di una grande scoperta” Whirlpool, Re David: “Vicenda deve trovare una soluzione positiva” Recovery fund, Maggino: “Ripartire dai territori emarginati” Abruzzo, a Vasto si va a scuola in spiaggia Leggi su dire (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA – “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni metereologiche avverse con indicazione che dal primo mattino di domani, mercoledì 7 ottobre 2020, e per le successive 9-12 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l’allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto”. Così in un comunicato la Protezione Civile del Lazio. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Maltempo, allerta nel Lazio da domani per 24 ore Editoria, Capezzone: “‘Likecrazia” cittadini e sinistra snob” Egitto, dalla necropoli di Saqqara spuntano 59 sarcofagi intatti: “È l’inizio di una grande scoperta” Whirlpool, Re David: “Vicenda deve trovare una soluzione positiva” Recovery fund, Maggino: “Ripartire dai territori emarginati” Abruzzo, a Vasto si va a scuola in spiaggia

