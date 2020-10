Maltempo, allerta gialla a Napoli: domani chiusi parchi e cimiteri (Di martedì 6 ottobre 2020) Per l’avviso di allerta gialla emesso dalla Protezione civile regionale, e valido dalle 8 di domani fino alle 22 dello stesso giorno, resteranno chiusi i parchi ed i cimiteri cittadini, a Napoli. Lo rende noto il Comune, sottolineando in una nota che l’avviso prevede “precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o isolato temporale, in attenuazione al pomeriggio. Locali raffiche”.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 6 ottobre 2020) Per l’avviso diemesso dalla Protezione civile regionale, e valido dalle 8 difino alle 22 dello stesso giorno, resterannoed icittadini, a. Lo rende noto il Comune, sottolineando in una nota che l’avviso prevede “precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o isolato temporale, in attenuazione al pomeriggio. Locali raffiche”.L'articolo MeteoWeb.

