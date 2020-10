Maltempo: 8° cadavere recuperato nel mare della Liguria, “quei morti non sono registrati da nessuna parte” (Di martedì 6 ottobre 2020) Un altro cadavere è stato recuperato nel mare della Liguria, a Sanremo: è l’ottavo dall’ondata di Maltempo che ha devastato le Alpi Marittime e che ha provocato morti e dispersi nella val Roja francese. Si tratta di un uomo, come tutti gli altri recuperati. Sul posto la guardia costiera con la polizia e i vigili del fuoco. Cinque corpi sono stati trovati nelle acque di Sanremo, due a Ventimiglia (uno in mare e uno nel fiume Roja), e uno a Santo Stefano al mare. Secondo il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, i cadaveri recuperati nel Mar Ligure e nel torrente Roja a seguito del Maltempo potrebbero arrivare da un camposanto ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 6 ottobre 2020) Un altroè statonel, a Sanremo: è l’ottavo dall’ondata diche ha devastato le Alpi Marittime e che ha provocatoe dispersi nella val Roja francese. Si tratta di un uomo, come tutti gli altri recuperati. Sul posto la guardia costiera con la polizia e i vigili del fuoco. Cinque corpistati trovati nelle acque di Sanremo, due a Ventimiglia (uno ine uno nel fiume Roja), e uno a Santo Stefano al. Secondo il presidenteRegioneGiovanni Toti, i cadaveri recuperati nel Mar Ligure e nel torrente Roja a seguito delpotrebbero arrivare da un camposanto ...

