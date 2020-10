Mal di testa durante il ciclo mestruale: perchè si manifesta e come trattarlo (Di martedì 6 ottobre 2020) Ogni mese le donne devono fare i conti col ciclo mesturale e i suoi fastidiosi sintomi. Se c’è chi affronta questo momento con serenità, senza alcun tipo di disturbo, c’è chi invece soffre, tra forti mal di pancia, dolori alla schiena e alla testa. Tra i sintomi più diffusi del ciclo mestruale c’è il mal di testa. Si tratta di emicrania mestruale pura, come spiegato dal dottor Florindo D’Onofrio del Centro Cefalee Ospedale San G. Moscati di Avellino. Queste emicranie sono molto intense e possono durare addirittura due o tre giorni. Le emicranie da ciclo cesseranno con ogni probabilità durante la menopausa. come prevenire e trattare questo ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 6 ottobre 2020) Ogni mese le donne devono fare i conti colmesturale e i suoi fastidiosi sintomi. Se c’è chi affronta questo momento con serenità, senza alcun tipo di disturbo, c’è chi invece soffre, tra forti mal di pancia, dolori alla schiena e alla. Tra i sintomi più diffusi delc’è il mal di. Si tratta di emicraniapura,spiegato dal dottor Florindo D’Onofrio del Centro Cefalee Ospedale San G. Moscati di Avellino. Queste emicranie sono molto intense e possono durare addirittura due o tre giorni. Le emicranie dacesseranno con ogni probabilitàla menopausa.prevenire e trattare questo ...

Alessandra Mussolini in lacrime dopo la caduta a Ballando con le Stelle

Ha rotto il silenzio ai microfoni di Storie Italiane, su Rai1, Alessandra Mussolini dopo l'incidente che ha avuto ieri durante le prove per la quarta puntata di Ballando con le stelle. «Sono stordita, ho mal di testa e il naso gonfio. Mi fanno male anche gli occhi. Mi sento indebolita" ha dichiarato, precisando: "Maykel non c'entra. Mi ha dato una forte gomitata ma è stata colpa mia ...