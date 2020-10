Mafie, l’allarme dell’osservatorio legalità Lazio: “Esponenti Casamonica manager di trapper romani. Nei video apologia piazze di spaccio” (Di martedì 6 ottobre 2020) “Sono tre anni che lanciamo l’allarme sulle periferia, ed è un allarme che sta modificando allarmi e reLazioni”, così Gianpiero Cioffredi, presidente dell’Osservatorio sulla legalità e la sicurezza nel Lazio durante la presentazione del rapporto sulle Mafie nella Regione. “Ci sono periferie in cui c’è un controllo sociale, in cui i gruppi di criminalità organizzata gestiscono le piazze di spaccio ricercando il consenso dei cittadini. C’è un elemento di forte accentuazione dell’identità – spiega ancora – I criminali che gestiscono le piazze di spaccio lavorano sull’identificazione di gruppo criminale, attraverso i tatuaggio, oppure attraverso l’uso sapiente dei social, e attraverso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) “Sono tre anni che lanciamo l’allarme sulle periferia, ed è un allarme che sta modificando allarmi e reni”, così Gianpiero Cioffredi, presidente dell’Osservatorio sulla legalità e la sicurezza neldurante la presentazione del rapporto sullenella Regione. “Ci sono periferie in cui c’è un controllo sociale, in cui i gruppi di criminalità organizzata gestiscono ledi spaccio ricercando il consenso dei cittadini. C’è un elemento di forte accentuazione dell’identità – spiega ancora – I criminali che gestiscono ledi spaccio lavorano sull’identificazione di gruppo criminale, attraverso i tatuaggio, oppure attraverso l’uso sapiente dei social, e attraverso ...

