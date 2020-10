M5S | di chi è il simbolo? Da Grillo a Casaleggio l' intreccio su proprietà logo 5 Stelle

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Adnkronos) - di Antonio AtteLa diatriba tra Davidee il Movimento 5rischia di sfociare in una sorta di 'guerra dei Roses' a colpi di carte bollate. E anche se il fondatore di Rousseau ha smentito di aver pronunciato la frase "li porto tutti in tribunale" (attribuitagli dai retroscena giornalistici), il livello dello scontro rimane alto. Se la frattura tra l'Associazione che gestisce la piattaforma web grillina e il Movimento non dovesse ricomporsi, sono in tanti a scommettere in una lunga battaglia legale che potrebbe riguardare anche la paternità del. Ma chi, allo stato attuale, può dirsi proprietario delpentastellato? In una intervista all'Adnkronos Giancarlo Cancelleri, membro del Comitato di Garanzia M5S, afferma: "Se non ricordo male il ...