Luigi Favoloso e Elena Morali | ritorno di fiamma scontato?

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 6 ottobre 2020) Sono calati i riflettori suche, nella scorsa stagione, ha intrattenuto i salotti tv di Barbara D’Urso con le sue bravate, a detta sua, reali e sincere ma, per molti, create ad arte, per far parlare di sé. L’ex fidanzato di Nina Moric ha, dapprima, inscenato la sua scomparsa, dando la possibilità alla mamma di apparire in tv. Poi, si è dichiarato nuovamente fidanzato con, anche lei non nuova agli scandali. I due personaggi, nonostante alcuni sospetti, si sono sempre dichiarati molto innamorati, così a sposarsi a Malindi. Dopo un’estate insieme,edhanno dichiarato, sui loro profili social, d’essersi lasciati e, improvvisamente,ha rivelato d’aver provato in ...