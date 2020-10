L’oroscopo del giorno | le previsioni di Paolo Fox per il 7 ottobre

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti LediFox per la giornata del 7. Ariete. Nuovi incontri in arrivo, non sottovalutarli. Dovrai risolvere anche un problema in amore. Sul fronte lavoro, cambiamenti in vista. Ma fai attenzione all’instabilità. Toro. Venere è favorevole: buone notizie per l’amore! I lavoratori dipendenti hanno qualche pensiero di troppi, mentre i più giovani non sanno se verrà riconfermato il loro lavoro part-time. Gemelli. Venere è dissonante: avrai qualche problema in amore, qualcosa non ti torna. Sul fronte lavoro, buone notizie. Se devi iniziare un nuovo lavoro non scoraggiarti: è arrivato il momento giusto. Cancro. Colpi di scena in amore riguarderanno anche i cuori solitari. Per quanto riguarda il lavoro, tu hai le idee chiare. Le ...