L'Oms: i contagiati da Covid-19 sono molto oltre i 35 milioni (Di martedì 6 ottobre 2020) Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, centinaia di milioni di persone potrebbero essere già state infettate dal nuovo coronavirus, ben più dei circa 35 milioni censiti dai conteggi ufficiali. Leggi su globalist (Di martedì 6 ottobre 2020) Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, centinaia didi persone potrebbero essere già state infettate dal nuovo coronavirus, ben più dei circa 35censiti dai conteggi ufficiali.

IGarini : Mike RYAN (OMS): "750 milioni di contagiati" (ovvero come distruggere l'economia per una delle pandemie più deboli…