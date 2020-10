L' Oms dà una speranza al mondo | Vaccino anti-Covid entro la fine dell' anno

Leggi su iltempo

(Di martedì 6 ottobre 2020) La lotta al Coronavirus potrebbe essere arrivata a una svolta. Stando a quanto riferito dall'Organizzazione mondialea Sanità, l'arrivo delsui mercati sarebbe imminente. «Abbiamo bisogno di vaccini e c'è lacheladi quest'ce ne possa essere uno» ha dichiarato il direttore generale'Organizzazione mondialea Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante un incontro del board' Oms. «Soprattutto per i vaccini e altri prodotti che sono in fase di sviluppo, lo strumento più importante è l'impegno politico dei nostri leader, in particolare nell'equa distribuzione dei vaccini», ha affermato il direttore generale. «Abbiamo ...