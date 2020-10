L’obbligo di mascherina all’aperto del nuovo dpcm scatena molte reazioni e polemiche (Di martedì 6 ottobre 2020) Il nuovo dpcm del governo prevede anche l’obbligo della mascherina all’aperto, tranne alcune eccezioni, ma il suo uso più severo scatena molte reazioni e molti virologi auspicano soluzioni equilibrate e di buon senso per non gettare confusione nell’opinione pubblica che è alle prese con il Covid-19 da molti mesi. I distinguo di Andrea Crisanti sull’obbligo di mascherina all’aperto Il ministro della Salute Roberto Speranza ha presentato alla Camera le nuove iniziative del governo, contenute nel nuovo decreto che dovrebbe entrare in vigore il 7 ottobre, allo scopo di contenere i contagi da Covid-19. Tra le misure adottate si prevede l’obbligo di mascherine anche all’aperto che sta alimentando ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 6 ottobre 2020) Ildel governo prevede anche l’obbligo dellaall’aperto, tranne alcune eccezioni, ma il suo uso più severoe molti virologi auspicano soluzioni equilibrate e di buon senso per non gettare confusione nell’opinione pubblica che è alle prese con il Covid-19 da molti mesi. I distinguo di Andrea Crisanti sull’obbligo diall’aperto Il ministro della Salute Roberto Speranza ha presentato alla Camera le nuove iniziative del governo, contenute neldecreto che dovrebbe entrare in vigore il 7 ottobre, allo scopo di contenere i contagi da Covid-19. Tra le misure adottate si prevede l’obbligo di mascherine anche all’aperto che sta alimentando ...

