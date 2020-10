Lo scienziato che corregge il tweet di Trump sulle sue dimissioni dall’ospedale

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 6 ottobre 2020) «Non avere paura». Non si tratta del brano di Tommaso Paradiso, ma del messaggio inviato agli americani del Presidente degli Stati Uniti al momento delle suedall’ospedale in cui era ricoverato dopo l’aggravamento dei sintomi Covid. Il numero uno della Casa Bianca ha fatto capire che quanto capitato a lui è l’esempio di come il virus si possa battere, invitando i cittadini a non essere timorosi. Ma qui entra a gamba tesa l’intervento social di Eric Topol: lo. LEGGI ANCHE > Tragico show dialla Casa Bianca: “Non abbiate paura del virus” «Lascio il Walter Reed Center oggi alle 18.30. Mi sento benissimo. Non abbiate paura del Covid. Non lasciate che domini la vostra vita. ...