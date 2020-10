Liverpool, Shaqiri positivo al Covid-19 (Di martedì 6 ottobre 2020) La Svizzera ha comunicato che Shaqiri è risultato positivo al Covid-19 Anche Xherdan Shaqiri, esterno offensivo del Liverpool, è risultato positivo al Covid-19. A comunicarlo, tramite una nota ufficiale, la Federazione svizzera. Il calciatore, infatti, era stato convocato dalla Nazionale del suo Paese. «Xherdan Shaqiri è risultato positivo al Covid-19. In consultazione con le autorità sanitarie, è in isolamento. Le rigide misure protettive e i requisiti della UEFA per le squadre nazionali in conformità con il “Protocollo UEFA Return to Play” sono stati rigorosamente rispettati sin dall’inizio del trasferimento. Sulla base di ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 ottobre 2020) La Svizzera ha comunicato cheè risultatoal-19 Anche Xherdan, esterno offensivo del, è risultatoal-19. A comunicarlo, tramite una nota ufficiale, la Federazione svizzera. Il calciatore, infatti, era stato convocato dalla Nazionale del suo Paese. «Xherdanè risultatoal-19. In consultazione con le autorità sanitarie, è in isolamento. Le rigide misure protettive e i requisiti della UEFA per le squadre nazionali in conformità con il “Protocollo UEFA Return to Play” sono stati rigorosamente rispettati sin dall’inizio del trasferimento. Sulla base di ...

