LIVE – Trevisan-Swiatek 3-6 0-2, quarti di finale Roland Garros 2020: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 6 ottobre 2020) Il LIVE e la DIRETTA testuale della disputa tra Martina Trevisan e Iga Swiatek, valida per i quarti di finale del Roland Garros 2020. L’azzurra ha stupito l’opinione pubblica, portando in alto la bandiera del movimento femminile italiano e superando avversarie ostiche: l’opponente polacca è stata invece fautrice dell’eliminazione di Simona Halep, dunque particolarmente in forma. Sportface.it proporrà un LIVE aggiornato in tempo reale, nella giornata di martedì 6 ottobre. Segui il LIVE su Sportface.it IL TABELLONE FEMMINILE DEL Roland Garros IL MONTEPREMI AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di martedì 6 ottobre 2020) Ile latestuale della disputa tra Martinae Iga, valida per ididel. L’azzurra ha stupito l’opinione pubblica, portando in alto la bandiera del movimento femminile italiano e superando avversarie ostiche: l’opponente polacca è stata invece fautrice dell’eliminazione di Simona Halep, dunque particolarmente in forma. Sportface.it proporrà unaggiornato in tempo reale, nella giornata di martedì 6 ottobre. Segui ilsu Sportface.it IL TABELLONE FEMMINILE DELIL MONTEPREMI AGGIORNA LA ...

Eurosport_IT : ROBERTA VINCI ANCORA NELLA FAMIGLIA DI EUROSPORT ?????? L'ex n°7 della classifica WTA da oggi commenterà con noi i ma… - mastrale : RT @lorenzofares: A chi non potesse seguire in tv le gesta di @MartinaTrevisa3 ???? consiglio di rimanere su @SuperTennisTv per i commenti in… - LeleRoma1976 : RT @lorenzofares: A chi non potesse seguire in tv le gesta di @MartinaTrevisa3 ???? consiglio di rimanere su @SuperTennisTv per i commenti in… - lorenzofares : A chi non potesse seguire in tv le gesta di @MartinaTrevisa3 ???? consiglio di rimanere su @SuperTennisTv per i comme… - zazoomblog : LIVE – Trevisan-Swiatek 3-1 quarti di finale Roland Garros 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Trevisan-Swiatek #quarti… -