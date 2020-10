LIVE – Trento-Promitheas Patrasso 78-51, Eurocup 2020/2021: punteggio in DIRETTA (Di martedì 6 ottobre 2020) La DIRETTA scritta di Trento-Promitheas Patrasso, gara valevole per la seconda giornata del girone D di Eurocup 2020/2021 di basket. Dopo la vittoria in casa del Bursasport, gli aquilotti vanno alla ricerca del secondo successo nella fase a gruppi per confermare l’ottimo inizio di stagione nella competizione continentale. L’incontro, in programma alle ore 20 di martedì 6 ottobre, sarà seguito da Sportface.it con una DIRETTA scritta aggiornata minuto per minuto, con cronaca e highlights al termine. AGGIORNA LA DIRETTA Trento-Patrasso dalle 78-51 FINISCE QUI Trento BATTE Patrasso 78-51. 40‘- Due punti di Sanders. 39‘- Due punti per ... Leggi su sportface (Di martedì 6 ottobre 2020) Lascritta di, gara valevole per la seconda giornata del girone D didi basket. Dopo la vittoria in casa del Bursasport, gli aquilotti vanno alla ricerca del secondo successo nella fase a gruppi per confermare l’ottimo inizio di stagione nella competizione continentale. L’incontro, in programma alle ore 20 di martedì 6 ottobre, sarà seguito da Sportface.it con unascritta aggiornata minuto per minuto, con cronaca e highlights al termine. AGGIORNA LAdalle 78-51 FINISCE QUIBATTE78-51. 40‘- Due punti di Sanders. 39‘- Due punti per ...

PianetaBasketIT : L'@AquilaBasketTN travolge e supera il Promitheas in #EuroCup - mirella_trento : RT @Occe64: #DuemilaVolte su disco è emozionante, #DuemilaVolte nel video è molto intensa,ma live è un'esperienza da fare, perchè è vita.E'… - ailinon80 : RT @trentinovolley: ?? ?? | GALLERY LIVE Immagini della partita in corso alla #BLMGroupArena di #Trento (credits @PHOTOTRABALZA) #? #TRENTI… - trentinovolley : ?? ?? | GALLERY LIVE Immagini della partita in corso alla #BLMGroupArena di #Trento (credits @PHOTOTRABALZA) #?… - trentinovolley : ?? ?? | GALLERY LIVE Immagini della partita in corso alla #BLMGroupArena di #Trento (credits @PHOTOTRABALZA) #?… -