Lista Champions Roma: Pastore fuori, Zaniolo nella B (Di martedì 6 ottobre 2020) La Roma ha presentato la Lista dei calciatori iscritti per la fase a gironi di Champions League 2020/2021: assente Pastore, Zaniolo nella B La Roma ha presentato la Lista dei calciatori iscritti per la fase a gironi di Champions League 2020/2021. Assente Pastore, mentre Zaniolo va nella B. Lista APortieri: Pau Lopez, Mirante.Difensori: Fazio, Ibanez, Juan Jesus, Karsdorp, Kumbulla, Mancini, Bruno Peres, Santon, Smalling, Spinazzola.Centrocampisti: Cristante, Diawara, Mkhitarian, Pellegrini, Veretout, Villar.Attaccanti: Dzeko, Borja Mayoral, Carles Perez, Pedro. Lista B Pietro Boer Riccardo Calafiori Nicolò Zaniolo

