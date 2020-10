Lista Champions Inter: out Vecino, c’è Nainggolan (Di martedì 6 ottobre 2020) L’Inter ha presentato la Lista dei calciatori iscritti per la fase a gironi di Champions League 2020/2021 L’Inter ha presentato la Lista dei calciatori iscritti per la fase a gironi di Champions League 2020/2021. Non ci sono Daniele Padelli e Matias Vecino, mentre è presente Radja Nainggolan. Lista A 1. Samir Handanovic2. Achraf Hakimi5. Roberto Gagliardini6. Stefan de Vrij7. Alexis Sanchez9. Romelu Lukaku10. Lautaro Martinez11. Aleksandar Kolarov12. Stefano Sensi13. Andrea Ranocchia14. Ivan Perisic15. Ashley Young22. Arturo Vidal23. Nicolò Barella24. Christian Eriksen33. Danilo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 ottobre 2020) L’ha presentato ladei calciatori iscritti per la fase a gironi diLeague 2020/2021 L’ha presentato ladei calciatori iscritti per la fase a gironi diLeague 2020/2021. Non ci sono Daniele Padelli e Matias, mentre è presente RadjaA 1. Samir Handanovic2. Achraf Hakimi5. Roberto Gagliardini6. Stefan de Vrij7. Alexis Sanchez9. Romelu Lukaku10. Lautaro Martinez11. Aleksandar Kolarov12. Stefano Sensi13. Andrea Ranocchia14. Ivan Perisic15. Ashley Young22. Arturo Vidal23. Nicolò Barella24. Christian Eriksen33. Danilo ...

