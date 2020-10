L’inquinamento in Italia durante il lockdown (Di martedì 6 ottobre 2020) Uno studio dell’Istituto per la bioeconomia del Cnr, pubblicato su Environmental Pollution, ha preso in esame differenti città Italiane durante il periodo di chiusura dovuto al Covid-19 per quantificare l’impatto del traffico stradale sulla qualità dell’aria nelle aree urbane. È emersa una significativa riduzione dei livelli di biossido di azoto, ma non della concentrazione di polveri sottili A seguito del lockdown si sono verificati alcuni mutamenti nelle emissioni di inquinanti atmosferici e di gas serra e, in modo particolare, il traffico stradale nelle città in Italia si è ridotto mediamente del 48-60%. Queste condizioni hanno fornito un’opportunità eccezionale per valutare come una prolungata e significativa riduzione delle emissioni abbia ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 6 ottobre 2020) Uno studio dell’Istituto per la bioeconomia del Cnr, pubblicato su Environmental Pollution, ha preso in esame differenti cittàneil periodo di chiusura dovuto al Covid-19 per quantificare l’impatto del traffico stradale sulla qualità dell’aria nelle aree urbane. È emersa una significativa riduzione dei livelli di biossido di azoto, ma non della concentrazione di polveri sottili A seguito delsi sono verificati alcuni mutamenti nelle emissioni di inquinanti atmosferici e di gas serra e, in modo particolare, il traffico stradale nelle città insi è ridotto mediamente del 48-60%. Queste condizioni hanno fornito un’opportunità eccezionale per valutare come una prolungata e significativa riduzione delle emissioni abbia ...

SuxxTweeter : @HuffPostItalia ma non rompete i coglioni, state facendo fallire l'Italia per una malattia che uccide quanto l'infl… - cuenews_it : L'#idrogeno, secondo molti, rappresenta il futuro dell'#energia ?? Quali sono le potenzialità in #Italia ?? e cosa c… - Riccardo_Lig : RT @Linkiesta: @Legambiente segnala dati poco rassicuranti per i polmoni degli italiani: sono troppi i centri urbani in cui la qualità atmo… - Lolanora76 : RT @OArtico: L'analisi degli anelli degli alberi siberiani e l'inquinamento dell'#Artico: - PaolaFiore : RT @Riccardo_Lig: L'#inquinamentoatmosferico è un problema che in #Italia causa ogni anno 60mila #mortipremature: numeri da primato europeo… -

Ultime Notizie dalla rete : L’inquinamento Italia E.ON promuove la ricerca sulla fauna marina e la lotta all'inquinamento da plastica nelle Eolie Fortune Italia