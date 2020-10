L’infettivologo Bassetti sull’obbligo mascherina all’aperto: “Stiamo facendo lo stesso errore del lockdown, rischiamo l’effetto opposto” (Di martedì 6 ottobre 2020) “L’uso delle mascherine ha senso solo in luoghi confinati, laddove non sia possibile avere certezza e garanzia del necessario distanziamento fisico oppure all’aria aperta quando non si riesca a mantenere il distanziamento fisico. Ho provato a cercare evidenze scientifiche sull’uso della mascherina all’aria aperta e dei potenziali benefici sulla trasmissione del virus, ma non ne ho trovate“: è quanto ha affermato, in un post su Facebook, Matteo Bassetti, infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova. “Rendere obbligatoria la mascherina in tutta Italia all’aperto senza alcuna distinzione tra le aree geografiche a più alta e più bassa circolazione endemica è sbagliato. Fino ad aggi le Regioni e le amministrazioni locali hanno inasprito o alleggerito ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 6 ottobre 2020) “L’uso delle mascherine ha senso solo in luoghi confinati, laddove non sia possibile avere certezza e garanzia del necessario distanziamento fisico oppure all’aria aperta quando non si riesca a mantenere il distanziamento fisico. Ho provato a cercare evidenze scientifiche sull’uso dellaall’aria aperta e dei potenziali benefici sulla trasmissione del virus, ma non ne ho trovate“: è quanto ha affermato, in un post su Facebook, Matteo, infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova. “Rendere obbligatoria lain tutta Italia all’aperto senza alcuna distinzione tra le aree geografiche a più alta e più bassa circolazione endemica è sbagliato. Fino ad aggi le Regioni e le amministrazioni locali hanno inasprito o alleggerito ...

