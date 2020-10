Licenziata la mascotte dell’Arsenal Gara di solidarietà E De Roon ci prova | “Abbiamo posto?”

Leggi su golssip

(Di martedì 6 ottobre 2020) Da 27 anni fa sorridere i bambini tifosi dell'Arsenal e non solo loro. LaGunnersaurus, e la persona che interpreta il personaggio, Jerry Quy, è stata. Il club inglese si è giustificato dicendo che il licenziamento era concordato a causa dei tagli dovuti alla crisi generata dal Covid19.Ma i tifosi dei Gunners hanno lanciato una raccolta che serve a salvare la mascottina. È stata aperta una pagina su «GoFundMe» per raccogliere fondi e sui social i commenti dei tifosi vanno tutti nella stessa direzione: "È un'icona dell'Arsenal, non possiamo farlo estinguere". Chissà se riusciranno a salvare il posto di lavoro dell'uomo.Intanto anche Marten de, giocatore dell'Atalantaa dire la sua e scrive al suo club: "Abbiamo un posto di lavoro per lui?" ...