Lewandowski: «Anno incredibile. Il miglior Bayern Monaco di sempre» (Di martedì 6 ottobre 2020) Robert Lewandowski ha parlato della stagione 2019/20: le dichiarazioni dell’attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato del match vinto contro l’Hertha Berlino e della stagione 2019/20. «Devo dire che alla fine è stata una partita fantastica per noi, ma di certo non semplice perché ci siamo fatti rimontare fino al 3-3 e abbiamo dovuto lottare fino all’ultimo minuto. Però abbiamo dimostrato di avere la mentalità giusta, dando tutto fino alla fine, siamo felici dei tre punti e di aver vinto questa partita, per noi era molto importante chiudere così queste prime tre settimane della nuova stagione. Dopo la pausa delle nazionali sono sicuro che torneremo in carreggiata, con il nostro ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Robertha parlato della stagione 2019/20: le dichiarazioni dell’attaccante delRobert, attaccante del, ha parlato del match vinto contro l’Hertha Berlino e della stagione 2019/20. «Devo dire che alla fine è stata una partita fantastica per noi, ma di certo non semplice perché ci siamo fatti rimontare fino al 3-3 e abbiamo dovuto lottare fino all’ultimo minuto. Però abbiamo dimostrato di avere la mentalità giusta, dando tutto fino alla fine, siamo felici dei tre punti e di aver vinto questa partita, per noi era molto importante chiudere così queste prime tre settimane della nuova stagione. Dopo la pausa delle nazionali sono sicuro che torneremo in carreggiata, con il nostro ...

