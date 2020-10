Lega Serie A: il Presidente Dal Pino positivo al Covid-19 (Di martedì 6 ottobre 2020) La Lega Serie A ha comunicato che il Presidente della Lega Serie A, Paolo Del Pino, è risultato positivo al Covid-19 dopo il tampone effettuato nella giornata di lunedi. Lo stesso organo calcistico specifica che il suo numero uno accusa febbre e un po’ di tosse, e ora si trova in isolamento presso la propria abitazione. Seguirà tutte le procedure previste dal protocollo sanitario e nei prossimi giorni parteciperà in videoconferenza agli appuntamenti istituzionali con la Lega. Spadafora su Juve-Napoli: “Troppi errori, ma il campionato non si ferma” Sembra che anche il Presidente della Figc, Gabriele Gravina, si trovi in isolamento volontario avendo incontrato Dal ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 6 ottobre 2020) LaA ha comunicato che ildellaA, Paolo Del, è risultatoal-19 dopo il tampone effettuato nella giornata di lunedi. Lo stesso organo calcistico specifica che il suo numero uno accusa febbre e un po’ di tosse, e ora si trova in isolamento presso la propria abitazione. Seguirà tutte le procedure previste dal protocollo sanitario e nei prossimi giorni parteciperà in videoconferenza agli appuntamenti istituzionali con la. Spadafora su Juve-Napoli: “Troppi errori, ma il campionato non si ferma” Sembra che anche ildella Figc, Gabriele Gravina, si trovi in isolamento volontario avendo incontrato Dal ...

