“Lega nel Ppe? Meglio comunista che democristiano” La bordata di Borghi a Giorgetti

Roma, 6 ott – Volano gli stracci a via Bellerio. Dopo la mezza delusione delle Regionali, infatti, all'interno della Lega tira aria da resa dei conti. Più in particolare c'è maretta tra l'ala moderata del partito, capitanata da Giancarlo Giorgetti, e quella euroscettica, animata soprattutto da Claudio Borghi. E di fronte alla svolta moderata che Giorgetti vorrebbe imprimere alla Lega, Borghi è stato particolarmente chiaro. Anzi, ci è andato giù proprio pesante: «Giorgetti ha detto di dialogare con l'Europa. Come diceva il vecchio Pintor "non morirò democristiano". Mentre gli altri con il passare del tempo diventano democristiani, io mi sa che con il passare del tempo divento ...

