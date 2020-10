Lecce, cardiologo va a lavoro con i sintomi del Covid e contagia i pazienti: denunciato per lesioni (Di martedì 6 ottobre 2020) Lecce, cardiologo va a lavoro con i sintomi del Covid e contagia i pazienti. Un cardiologo di 65 anni di Carpignano Salentino, in provincia di Lecce è stato denunciato per lesioni ed epidemia colposa: nonostante manifestasse i sintomi del Coronavirus sarebbe andato a lavoro infettando un anziano paziente dopo un consulto medico. Non è escluso che, nei prossimi giorni, possano confluire altre denunce in procura. E’ stato denunciato per lesioni ed epidemia colposa un cardiologo 65enne di Carpignano Salentino, in provincia di Lecce, che, nonostante manifestasse i ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 6 ottobre 2020)va acon idel. Undi 65 anni di Carpignano Salentino, in provincia diè statopered epidemia colposa: nonostante manifestasse idel Coronavirus sarebbe andato ainfettando un anziano paziente dopo un consulto medico. Non è escluso che, nei prossimi giorni, possano confluire altre denunce in procura. E’ statopered epidemia colposa un65enne di Carpignano Salentino, in provincia di, che, nonostante manifestasse i ...

