Le prime foto di Chiara Ferragni col pancione

Chiara Ferragni, la prima foto con il pancione è in giallo Soltanto pochi giorni fa, Chiara Ferragni ha annunciato ai suoi follower di essere in dolce attesa. L'influencer, sposata con il rapper Fedez, aspetta il suo secondo figlio e, dopo aver postato un selfie allo specchio che risale al 9 settembre (che corrispondeva alla sua undicesima settimana), ha pubblicato la prima foto che la ritrae con il pancino rigonfio. Vestita con un delizioso abito color giallo canarino, Chiara Ferragni posa con un dolce sorriso sulle labbra e le mani strette protettive attorno alla pancia, la cui forma ormai è sempre più evidente. Il nuovo arrivato dovrebbe far ingresso nella famiglia Ferragni/Lucia ...

