Le migliori serie TV Netflix del 2020

Leggi su movieplayer

(Di martedì 6 ottobre 2020) Ecco leTV, le imperdibili in streaming disponibili nel corso dell'anno: Sex Education, Better Call Saul, Tiger King, Non ho mai e molte altre tra novità e continuazioni. Come ogni anno, anche nelnon dà il minimo cenno di volersi fermare, continuando a sfornare prodotti seriali con un ritmo serrato, che si tratti di vere produzioni originali (anche in Italia) o di acquisizioni, principalmenteamericane di cui la piattaforma ha i diritti internazionali, in esclusiva o quasi (vedi ledella CW, che in alcuni mercati - tra cui il nostro - sono in mano ad altre emittenti o piattaforme). Tra ritorni e novità, il catalogo del gigante dello streaming continua a espandersi a dismisura, ...