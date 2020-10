Le Iene Show anticipazioni: si prevede un ritorno scoppiettante questa sera (Di martedì 6 ottobre 2020) Le Iene ritornano in televisione questa sera, le anticipazioni dei servizi sono tutte di grande qualità e temi importanti. Dopo la pausa estiva Le Iene fanno il loro ritorno in tv. A quanto pare, all’interno della serata di questa sera, si tratteranno tanti temi importanti. A condurre la nuova stagione sono Nicola Savinio e Alessia Marcuzzi che a causa della pandemia, nei mesi scorsi, hanno dovuto rinunciare alla conduzione. Per la Marcuzzi è un periodo davvero aureo, tanto che nei mesi che verrannno ha diversi progetti televisi a cui prendere parte. In ogni caso, la puntata delle Iene di questa sera andrà in onda come sempre su Italia 1 alle ... Leggi su chenews (Di martedì 6 ottobre 2020) Leritornano in televisione, ledei servizi sono tutte di grande qualità e temi importanti. Dopo la pausa estiva Lefanno il loroin tv. A quanto pare, all’interno dellata di, si tratteranno tanti temi importanti. A condurre la nuova stagione sono Nicola Savinio e Alessia Marcuzzi che a causa della pandemia, nei mesi scorsi, hanno dovuto rinunciare alla conduzione. Per la Marcuzzi è un periodo davvero aureo, tanto che nei mesi che verrannno ha diversi progetti televisi a cui prendere parte. In ogni caso, la puntata dellediandrà in onda come sempre su Italia 1 alle ...

AngeloCivico : @CinguettaTV @redazioneiene Questa settimana 3 volte le iene in prima serata, hanno solo questo. Potevano fare un altro show. - icarusxals : ah ma quindi hanno davvero salvato Adua? non era Scherzi a parte? Le Iene? I The Show? #GFVIP5 #GFVIP - zazoomblog : Le Iene Show anticipazioni servizi della puntata di martedì 6 ottobre su Italia 1 - #anticipazioni #servizi #della - Manuel_Ghzz : RT @AgenziaOpinione: italia 1 – “ “LE IENE SHOW ” * il 5 OTTOBRE SPECIALE MARIO BIONDO: « una puntata interamente dedicata al cameraman sic… - MariaAdelfina_ : RT @AgenziaOpinione: italia 1 – “ “LE IENE SHOW ” * il 5 OTTOBRE SPECIALE MARIO BIONDO: « una puntata interamente dedicata al cameraman sic… -