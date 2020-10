Le Iene: Federica Pellegrini è incinta? La rivelazione del test di gravidanza (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Le Iene: Federica Pellegrini si è sottoposta ad un test di gravidanza. Sta per diventare davvero mamma? La rivelazione in diretta Federica Pellegrini è stata la protagonista dell’intervista singola della prima puntata di questa nuova stagione de Le Iene. Prima di iniziare per le è stata fatta una proposta. Così come Chiara Ferragni, che ne giorni scorsi ha mostrato con un video il modo in cui ha scoperto di essere incinta, così avrebbero fatto con lei. Di conseguenza prima di iniziare con le domande la Pellegrini ha accettato di sottoporsi ad un test di gravidanza, il cui risultato sarebbe stato svelato in diretta. Con un misto ... Leggi su zon (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Lesi è sottoposta ad undi. Sta per diventare davvero mamma? Lain direttaè stata la protagonista dell’intervista singola della prima puntata di questa nuova stagione de Le. Prima di iniziare per le è stata fatta una proposta. Così come Chiara Ferragni, che ne giorni scorsi ha mostrato con un video il modo in cui ha scoperto di essere, così avrebbero fatto con lei. Di conseguenza prima di iniziare con le domande laha accettato di sottoporsi ad undi, il cui risultato sarebbe stato svelato in diretta. Con un misto ...

JZzio : RT @redazioneiene: . @mafaldina88 , dal sesso in vasca ai gesti scaramantici prima di una competizione: ecco che cosa ci ha rivelato la cam… - redazioneiene : . @mafaldina88 , dal sesso in vasca ai gesti scaramantici prima di una competizione: ecco che cosa ci ha rivelato l… - affittozorro : @AieieBrazov3 @dolci_federica @stanzaselvaggia Le iene non lo so e non mi interessa, io intendevo iene nel senso fi… - AieieBrazov3 : @affittozorro @dolci_federica @stanzaselvaggia Tipo le iene sono molto vicine alla lega? -