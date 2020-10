Lavoro: sfruttavano 44 operai stranieri (15 ore al giorno per 500 euro al mese). Cinque arresti (Di martedì 6 ottobre 2020) Cinque arresti, a Prato, per sfruttamento di manodopera in condizioni di bisogno. Le ordinanze, alle quali sono seguite anche alcune perquisizioni, sono state emesse dal tribunale e richieste dalla procura che ha indagato, fanno sapere gli investigatori, riguarderebbero Cinque imprenditori cinesi che avrebbero sfruttato, nel gestire tutti insieme un laboratorio tessile, 44 operai, 31 di origine cinese e 13 bengalese Leggi su firenzepost (Di martedì 6 ottobre 2020), a Prato, per sfruttamento di manodopera in condizioni di bisogno. Le ordinanze, alle quali sono seguite anche alcune perquisizioni, sono state emesse dal tribunale e richieste dalla procura che ha indagato, fanno sapere gli investigatori, riguarderebberoimprenditori cinesi che avrebbero sfruttato, nel gestire tutti insieme un laboratorio tessile, 44, 31 di origine cinese e 13 bengalese

FirenzePost : Lavoro: sfruttavano 44 operai stranieri (15 ore al giorno per 500 euro al mese). Cinque arresti - Frances47226166 : RT @Area51cinqueuno: Asti: caporalato tra le vigne del Monferrato, in tre finiscono in manette. Sfruttavano braccianti extracomunitari: die… - AnsaToscana : Lavoro: sfruttavano 44 operai, 5 misure cautelari a Prato. Turni lavoro non inferiori a 15 ore. Operazione dei cara… - Paolomalta : RT @autocostruttore: Prato: sfruttavano 44 operai, turni di lavoro non inferiori a 15 ore. Cinque ordinanze di custodia cautelare nei confr… - autocostruttore : Prato: sfruttavano 44 operai, turni di lavoro non inferiori a 15 ore. Cinque ordinanze di custodia cautelare nei co… -