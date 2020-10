Lavori condominiali con diverse agevolazioni, è possibile? (Di martedì 6 ottobre 2020) Qualche giorno fa abbiamo spiegato che cos’è il condominio parziale, oggi ci dedichiamo ad un’altra tipologia costituita da due massimo tre condomini. Parliamo appunto del condominio minimo, l’aggettivo spiega esattamente cos’è: un tipo di costituzione residenziale per due o tre unità immobiliare riunite in stabili più piccoli. Il condominio minimo secondo la giurisprudenza e il Codice Civile non ha obblighi di organizzare annualmente l’assemblea dei condomini, la gestione per molte cose è più semplice e sbrigativa ma non esente da obblighi. Ad esempio, deve sempre deliberare le spese importanti di conservazione, riparazione, messa a norma o sicurezza. A tale proposito, grazie ad un interpello all’Agenzia delle Entrate si parla di Lavori condominiale e richiesta di più bonus ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 6 ottobre 2020) Qualche giorno fa abbiamo spiegato che cos’è il condominio parziale, oggi ci dedichiamo ad un’altra tipologia costituita da due massimo tre condomini. Parliamo appunto del condominio minimo, l’aggettivo spiega esattamente cos’è: un tipo di costituzione residenziale per due o tre unità immobiliare riunite in stabili più piccoli. Il condominio minimo secondo la giurisprudenza e il Codice Civile non ha obblighi di organizzare annualmente l’assemblea dei condomini, la gestione per molte cose è più semplice e sbrigativa ma non esente da obblighi. Ad esempio, deve sempre deliberare le spese importanti di conservazione, riparazione, messa a norma o sicurezza. A tale proposito, grazie ad un interpello all’Agenzia delle Entrate si parla dicondominiale e richiesta di più bonus ...

