Lauren Cohan | «È tempo di leadership femminile»

(Di martedì 6 ottobre 2020) «Non voglio avere paura di essere viva». È la battuta che Lauren Cohan preferisce del suo personaggio, l’intrepida Maggie Greene di The Walking Dead, la serie che le ha regalato negli anni una popolarità di livello mondiale. Non poteva che farvi ritorno, dopo una breve pausa presa per dedicarsi ad altri progetti (su tutti lo spy drama di ABC Whiskey Cavalier): «Tornare sul set è stato come una rimpatriata in famiglia, mi mancava soprattutto lo spirito di gruppo – racconta – Per me è stato riemergere al mondo e alla vita». The Walking Dead torna su Fox (112, Sky): il titolo del nuovo episodio è Una morte certa e si aggiunge alla decima stagione, mentre per il prossimo inverno sono previsti ulteriori sei episodi “extra”.