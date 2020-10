Lagarde, su ripresa spettro nuove misure anticovid (Di martedì 6 ottobre 2020) (Teleborsa) – Dopo la ripresa post lockdown nell’area euro, ora alla BCE “temiamo” che le nuove misure di contenimento che i Governi dovranno prendere contro la seconda ondata Covid “avranno un impatto su questa ripresa”, fino a poter causare un secondo calo del PIL. Lo ha affermato la Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, intervistata durante il “Ceo Summit” del Wall Street Journal. Nell’Unione monetaria la ripresa resta “incompleta, incerta e diseguale”. Inoltre ora “vediamo che dopo un periodo di lockdown che ha avuto abbastanza successo nel ridurre i contagi, ma ha colpito duramente l’economia, c’è stato un rimbalzo. Adesso però assistiamo a una ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 ottobre 2020) (Teleborsa) – Dopo lapost lockdown nell’area euro, ora alla BCE “temiamo” che ledi contenimento che i Governi dovranno prendere contro la seconda ondata Covid “avranno un impatto su questa”, fino a poter causare un secondo calo del PIL. Lo ha affermato la Presidente della Banca Centrale Europea, Christine, intervistata durante il “Ceo Summit” del Wall Street Journal. Nell’Unione monetaria laresta “incompleta, incerta e diseguale”. Inoltre ora “vediamo che dopo un periodo di lockdown che ha avuto abbastanza successo nel ridurre i contagi, ma ha colpito duramente l’economia, c’è stato un rimbalzo. Adesso però assistiamo a una ...

