L'addio del vescovo non allineato. Un regalo del Vaticano alla Cina (Di martedì 6 ottobre 2020) Gian Micalessin Si dimette monsignor Vincenzo Guo Xijing, uno degli alti prelati non sottomesso al regime comunista È la prova vivente del grande baratto, o meglio, della svendita dei prelati più fedeli. Una svendita che il Vaticano si prepara a sottoscrivere rinnovando per altri due anni l'accordo sulla nomina dei vescovi stretto con Pechino. Lui è monsignor Vincenzo Guo Xijin. Per la gran parte degli oltre 70mila battezzati della diocesi di Mindong, nella Cina sud orientale, era il solo degno erede di James Xie Shiguang, il vescovo «clandestino» passato a miglior vita nel 2005 senza esser mai sceso a patti con le autorità comuniste cinesi. Approfittando della sua scomparsa, l'Associazione Patriottica Cattolica - ovvero il surrogato di Chiesa Cattolica considerata un'appendice del ...

