La7, «Tagadà» salta per controlli sanitari dopo l'ospitata di Giannini. Ma domani sarà di nuovo in onda (Di martedì 6 ottobre 2020) Tagadà, Massimo Giannini Gli accertamenti anti-Covid hanno fermato Tagadà. Ma solo per 24 ore. Il programma di La7 condotto da Tiziana Panella con Alessio Orsingher oggi non era andato in onda proprio "al fine di permettere i dovuti controlli sanitari" effettuati – a quanto ci risulta – a seguito della presenza in studio di Massimo Giannini (poi risultato positivo al coronavirus) venerdì scorso. La decisione, presa a scopo precauzionale, era stata annunciata dalla stessa emittente terzopolista a pochi minuti dall'abituale appuntamento pomeridiano. Al fine di permettere i dovuti controlli sanitari oggi – martedì #6ottobre 2020 – #La7 ha deciso, a scopo precauzionale, di non mandare in ...

