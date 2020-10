La villa firmata Aston Martin da 8 milioni di dollari

Leggi su wired

(Di martedì 6 ottobre 2020), la casa inglese conosciuta in tutto il mondo per alcune iconiche auto sportive, come la DB5 utilizzata da James Bond in Goldfinger del 1964, grazie alla collaborazione con lo studio S3 Architecture di New York ha firmato il progetto di un’abitazione privata. Denominata Sylvan Rock, essendo co-dall’(si tratta della prima volta in assoluto per l’azienda automobilistica), è un’abitazione di lusso su due piani che si estende su un’appezzamento di terreno di 55 acri (oltre 22 ettari) e sorge nella Hudson Valley di New York, distante 80 miglia (128 km) a nord dalla città americana. La residenza è stata progettata per integrarsi perfettamente con l’ambiente naturale, offrendo una vista ...