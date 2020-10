La verità di Adua De Vesco al GF Vip | Finta storia con Massimiliano Morra (Di martedì 6 ottobre 2020) Centro di diverse questioni sono in queste settimane, Adua del Vecchio e Massimiliano Morra i due ex fidanzati, che hanno lavorato insieme per diversi anni. Sembravano aver trovato la pace proprio all’interno della casa del Grande Fratello, ma dopo le parole dell’attrice confessate alle sue coinquiline sono tornati qualche dubbi. Nell’ultima diretta Massimiliano e Adua hanno litigato per un’affermazione di lei detta sotto voce alla sua amica Dayane in cui avrebbe confessato l’omosessualità del suo ex. Dopo aver smentito categoricamente, sono accaduti un po’ di fatti ambigui che sembrerebbero confermare di averlo detto davvero, anche se lei se n’è tirata fuori. La verità di Adua De Vesco al GF Vip Durante ... Leggi su giornal (Di martedì 6 ottobre 2020) Centro di diverse questioni sono in queste settimane,del Vecchio ei due ex fidanzati, che hanno lavorato insieme per diversi anni. Sembravano aver trovato la pace proprio all’interno della casa del Grande Fratello, ma dopo le parole dell’attrice confessate alle sue coinquiline sono tornati qualche dubbi. Nell’ultima direttahanno litigato per un’affermazione di lei detta sotto voce alla sua amica Dayane in cui avrebbe confessato l’omosessualità del suo ex. Dopo aver smentito categoricamente, sono accaduti un po’ di fatti ambigui che sembrerebbero confermare di averlo detto davvero, anche se lei se n’è tirata fuori. La verità diDeal GF Vip Durante ...

GrandeFratello : Adua ha deciso: è il momento di parlare, di chiarire, di fare chiarezza. Questa sarà la sera della verità. #GFVIP - nagia59 : RT @carmen_pennisi: Adua dice che Massimiliano è gay a mezzo mondo. Ma la verità che Massimiliano non sarebbe gay ma lei ha mentito spudora… - EleonoraPrinci3 : @magicawaitsforu @Ri_Ghetto Se Tommaso dice la verità, io non lo so... perché la verità è sempre nel mezzo in quest… - carmen_pennisi : Adua dice che Massimiliano è gay a mezzo mondo. Ma la verità che Massimiliano non sarebbe gay ma lei ha mentito spu… - declassata : @Franciserra2 Ma in che senso lui non ci ha mai marciato su? Poteva dire tutta la verità dalla prima puntata ed inv… -

Ultime Notizie dalla rete : verità Adua Il litigio fra Alessia Marcuzzi e Facchinetti. Francesco su Fb: Ecco tutta la verità Leggo.it