La storia del bidello che misura la febbre ‘con la mano’ all’ingresso della scuola | VIDEO

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 6 ottobre 2020) Un filmato che ha destato molto scalpore circola in rete dal pomeriggio di venerdì 2 ottobre. Nel, diventato virale nel giro di poche ore, si vede ilcon la mano agli studenti che stanno per entrare a. Dopo giorni di mistero, oggi si è scoperto che il dipendente lavora presso l’Istituto Superiore Caravaggio di San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli. E la dirigente scolastica, rispondendo agli appelli lanciati sui social, ha spiegato come si sia trattato di una decisione individuale da parte dell’uomo – da cui, ovviamente, si dissocia – e che la suarispetta tutte le norme sanitarie (compresa lazionetemperatura attraverso il termoscanner). LEGGI ANCHE ...