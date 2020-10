La stagione degli amori per i cervi di Richmond Park A Londra | 500 anni di storia

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 6 ottobre 2020) E' laper ie a, il grande parco alle porte di, si possono ammirare questi bellissimi animali in libertà e sentire il loro bramito. Ivivono liberi adal 1529 e attualmente se ne contano circa 600 esemplari. Per questo è molto facile avvistarli ma bisogna mantenere le distanze di sicurezza. A fine estate inizio autunno i maschi sono alla ricerca di una femmina per riprodursi, e alle prime ore del mattino è probabile assistere a uno scontro tra due maschi per il dominio del branco.è forse il luogo autunnale per eccellenza di. Le fumanti nebbie mattutine ...