La sinistra americana è sempre convinta di poter vincere, così cerca scuse più che soluzioni (Di martedì 6 ottobre 2020) Sono molto preoccupata per gli americani. Sono sempre stati una nazione preoccupante, nella quale a nessuno sembrano strane certe usanze che, se arrivi da fuori, spiccano in tutta la loro follia. Hanno con le armi da fuoco un rapporto che forse poteva avere un senso quando c'era da domare la frontiera, ma che adesso si sentano privati della loro libertà se gli levi il fucile – e non solo quelli che abitano in mezzo al nulla, pure gente che vive nella civiltà – ecco, non mi pare tanto sano di mente. Hanno accesso all'aborto legale solo perché una sentenza della Corte Suprema ha stabilito che le operazioni che ti fai sono fatti tuoi, c'è la privacy: possono abortire per lo stesso cavillo per cui non puoi mandarmi la pubblicità della tua pizzeria se non ti autorizzo. Qui mi mandano pubblicità non ...

